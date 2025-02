Американец заби 10 гола в световна квалификация (ВИДЕО)

22:0 с 10 гола на един играч! Националният отбор на САЩ по футбол започна световните квалификации при под 17-годишните с разгром над Вирджинските острови.

Победата е най-изразителната в историята на "янките" в пресявки за мондиал. А вечерта стана паметна за нападателя Чейс Адамс, който също записа рекорд за тима, отбелязвайки 10 попадения.

The USA U17 national team hammered the US Virgin Islands22-0 in the CONCACAF U17 World Cup qualifiers.pic.twitter.com/mK7k12kmzU