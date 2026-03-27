Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас

Игор Тиаго направи мечтан дебют за Бразилия, но не донесе победата

Reuters

Бившият ас на Лудогорец Игор Тиаго направи дебюта си за бразилския национален отбор - нещо, за което огромна част от футболистите в света мечтаят! 

Той получи повиквателна, след като впечатли с головия си нюх в английската Висша лига с фланелката на Брентфорд. Така бразилецът, който дори се подвизаваше във Втора лига у нас в втория тим на Лудогорец през 2022 г., попадна в селекцията на един от най-великите треньори в света Карло Анчелоти. 

И игра не срещу кого да е, а срещу двукратните световни и двукратни европейски шампиони Франция. За жалост на Тиаго, Селесао загуби с 1:2 в контролната среща, играна във Фоксбъро, САЩ. 

Играта на Игор

Тиаго влезе като смяна на Матеуш Куня от Манчестър Юнайтед в 71-ата минута. 

Снимка: Reuters

В този момент Бразилия падаше с 0:2, а малко след това тимът на Тиаго намали изоставането след гол на Глейсон Бремер от Ювентус.

След мача Анчелоти не бе критичен, въпреки загубата. Дори похвали Тиаго: "Мисля, че новите футболисти, които играха днес за първи път, оказаха положително влияние. Игор Тиаго влезе много добре, Данило влезе много добре, Габриел Сара изигра своята роля, както и Ибанес. След този мач съм много по-уверен. Мисля, че изборът на финалния списък за Световното първенство няма да бъде толкова лесен за мен. Ще ми е трудно".

Кой вкара за Франция?

И двата тима са сигурни участници на световното първенство през лятото на 2026 г. в САЩ, Мексико и Канада. 

Снимка: Reuters

Капитанът на "петлите" Килиан Мбапе откри резултата през първото полувреме, а Юго Екитике се разписа за 2:0 в 65-а минута.

В 55-аа минута Бразилия остана с човек по-малко, след като Дайо Упамекано  бе изгонен за нарушаване против Уесли.

Селекционерът недоволен след 10:2: Типична българщина!

