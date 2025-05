Английски национал се оказа системен джигит на пътя (ВИДЕО)

Футболистът на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт получи шестмесечна забрана за шофиране, след като призна, че е превишавал скоростта неколкократно.

Английският национал се призна за виновен в няколко нарушения, след като бе хванат да превишава скоростта на магистрала А52 в района на Радклиф он Трент в Нотингамшир между декември 2024 г. и февруари 2025 г.

Гибс-Уайт се призна за виновен по пет обвинения, като най-високата му скорост е била 150 км/ч по двупосочен път. 25-годишният англичанин бе глобен 3 966 паунда и получи по три наказателни точки за всяко нарушение по време на изслушването за произнасяне на присъдата в магистратския съд в Нотингам.

Първоначално той бе глобен с 6000 паунда, но сумата бе намалена на 666 след признанието му. Освен това, на футболиста са наложени 19 наказателни точки и ще трябва да плати допълнителна такса от 1598 паунда за обезщетение и 110 паунда съдебни разноски.

Проблемите на атакуващия полузащитник извън терена са последвани от лошата форма на отбора му. Нотингам Форест бе смятан за един от сигурните участници в Шампионска лига през следващия сезон, като в голям етап от сезона се намираше в топ 3. Сега отборът на Нуно Ешпирито Санто е на седмо място, като все още има шанс за евротурнирите, въпреки че Шампионска лига се изплъзва.

"Бяхме в най-добрата позиция, но последните 3-4 мача не бяха достатъчно добри. Осигурихме си европейски футбол, което е невероятно, но искаме повече. Преди няколко мача очаквахме да се класираме в Шампионска лига и същото важеше и за нашите фенове. Имаме два мача до края на сезона и трябва да обърнем нещата в наша полза.

Сезонът беше труден, много взискателен, особено след като се поставихме в тази позиция, в която се намираме. Не мога да си обясня причините за това. Умора? Изтощение? Но също така не можем и да се оправдаваме, защото феновете заслужават по-добро", сподели Гибс-Уайт.

Настоящата кампания може да се окаже последна за Морган Гибс-Уайт с екипа на Нотингам Форест. Играчът е зорко следен от Манчестър Сити, който е в търсене на заместник на Кевин де Бройне, който ще напусне "Етихад" след края на сезона.

