Арестуваха бивш еквадорски национал при опит за грабеж

Арестуваха бивш еквадорски футболен национал при опит за въоръжен грабеж. 45-годишният Кристиан Лара, който има мачове на Мондиал 2006, попадна в центъра на криминален екшън, завършил с престрелка, полицейска намеса и арести.

Кадри, излъчени по националната телевизия, показват как полицаи опитват да предпазят Лара от разярени минувачи. Той е ритан и удрян в глава пред атакуван магазин за електроника, докато е с белезници. В крайна сметка органите на реда успяват да го приберат в патрулката.

Действието се развива в квартал Ла Магдалена в столицата Кито. Мишена на престъпната група е технологичният магазин Техномега. Лара е засечен с автомобил за бягство, чакащ пред търговския обект. Полицаите обаче го изненадват и залавят на шофьорското място.

Momento en el que se observa la detención del exjugador ecuatoriano "Diablito" Lara, por su presunta vinculación con un acto delictivo, en conjunto con una organización.



Задържани са четирима от шестимата заподозрени за участие в осуетения обир. Някои от тях са арестувани след престрелка с полицаите.

"Мога да потвърдя, че задържахме четирима души, които предполагаемо са участвали в опит за грабеж на технологичен магазин в квартал Ла Магдалена в Кито. Служителите се отзоваха на спешно повикване и благодарение на бързата реакция успяха да осуетят престъплението в магазина.", заяви полицейският началник Пабло Ластра.

Un video circula en redes y se muestra cómo Christian Diablito Lara es golpeado por personas que presenciaron el robo por el que fue detenido. Supuestamente Lara era parte de un grupo que atracó en el sur de Quito.

Сред задържаните е и високият 162 см Лара, известен с прякора Дяволчето. На кадрите той носи тъмни панталони и червено-черен суичър. От арестуваните единствено екс футболистът няма криминално досие.

По време на операцията са иззети 3 огнестрелни оръжия, сред които самоделна мини-пушка.

Кариерата

Кристиан Лара има 28 мача за националния отбор на Еквадор, като дебютира през 2001 г. Най-силният мач в кариерата му е световната квалификация срещу Аржентина през 2006 г., в която бележи и асистира при 2:0.

С Еквадор Лара игра на Мондиал 2006 г. Това бе едва второто участие за страната на световни финали.

На клубно ниво Лара носи екипа на Клуб Депортиво Ел Насионал в родината си, но игра още в Катар, Колумбия и Мексико.