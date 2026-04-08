Арестуваха бивш еквадорски национал при опит за грабеж

Кристиан Лара е наказвал Аржентина, има мачове на Мондиал 2006

Арестуваха бивш еквадорски национал при опит за грабеж

Арестуваха бивш еквадорски футболен национал при опит за въоръжен грабеж. 45-годишният Кристиан Лара, който има мачове на Мондиал 2006, попадна в центъра на криминален екшън, завършил с престрелка, полицейска намеса и арести.

Кадри, излъчени по националната телевизия, показват как полицаи опитват да предпазят Лара от разярени минувачи. Той е ритан и удрян в глава пред атакуван магазин за електроника, докато е с белезници. В крайна сметка органите на реда успяват да го приберат в патрулката.

Действието се развива в квартал Ла Магдалена в столицата Кито. Мишена на престъпната група е технологичният магазин Техномега. Лара е засечен с автомобил за бягство, чакащ пред търговския обект. Полицаите обаче го изненадват и залавят на шофьорското място.

Задържани са четирима от шестимата заподозрени за участие в осуетения обир. Някои от тях са арестувани след престрелка с полицаите.

"Мога да потвърдя, че задържахме четирима души, които предполагаемо са участвали в опит за грабеж на технологичен магазин в квартал Ла Магдалена в Кито. Служителите се отзоваха на спешно повикване и благодарение на бързата реакция успяха да осуетят престъплението в магазина.", заяви полицейският началник Пабло Ластра.

Сред задържаните е и високият 162 см Лара, известен с прякора Дяволчето. На кадрите той носи тъмни панталони и червено-черен суичър. От арестуваните единствено екс футболистът няма криминално досие.

По време на операцията са иззети 3 огнестрелни оръжия, сред които самоделна мини-пушка.

Кариерата

Кристиан Лара има 28 мача за националния отбор на Еквадор, като дебютира през 2001 г. Най-силният мач в кариерата му е световната квалификация срещу Аржентина през 2006 г., в която бележи и асистира при 2:0.

С Еквадор Лара игра на Мондиал 2006 г. Това бе едва второто участие за страната на световни финали.

На клубно ниво Лара носи екипа на Клуб Депортиво Ел Насионал в родината си, но игра още в Катар, Колумбия и Мексико.

 
