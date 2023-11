Аржентина пада, Меси се бие (ВИДЕО)

Световният шампион Аржентина записа първа загуба в официален мач от близо година. Лионел Меси и компания отстъпиха на Уругвай в световна квалификация. Това бе първо поражение за "гаучосите" от спечелената световна титла в Катар през декември миналата година.

