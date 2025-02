Ас на Тотнъм излиза със спала със 100 мъже за 14 часа?

Гореща новина от Острова! Свързват една от звездите на Тотнъм - Бренън Джонсън, с Лили Филипс, която е популярна в платформата OnlyFans.

Уелският национал, извоювал си статут на титуляр за "шпорите" този сезон, едва ли ще бъде такъв в леглото на моделката.

Brennan Johnson smashed it home to bag Spurs' final goal against Tamworth#EmiratesFACup pic.twitter.com/7CEZX7jdEE