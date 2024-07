Ауч! Ламин Ямал попадна във... friendzone (ВИДЕО)

Той е на 17, вече е звезда в световния футбол, стана европейски шампион с Испания, впечатли всички на първенството в Германия, цената му скочи до умопомрачителните 250 млн. евро... Ламин Ямал има всички предпоставки да бъде щастлив.

Освен в личния си живот!

Всички смятаха, че Ямал е в любовна връзка със студентката Алекс Падила, която дори бе сред първите, които го поздравиха за европейската титла в Германия. Тя обаче е на друго мнение.

Lamine Yamal, the youngest player to be friendzoned pic.twitter.com/06aEqz6IBY