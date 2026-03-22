Бъдещето на 100-годишен тим е в ръцете на красавец от турбофолк клип (ВИДЕО)

Колко е важна автобиографията за един треньор? При идеални обстоятелства - доста. Колкото повече успехи, колкото повече трофеи и мачове, толкова по-добре.

Но има и моменти, в които треньорът става известен преди да се захване с тази работа, при това с нещо коренно различно.

Ако имате бегъл поглед над сръбския турбофолк, вероятно знаете коя е Милица Павлович. Атрактивната певица се оказва и откривателка на треньори, но в друга светлина!

Чукарички

Преди дни Марко Якшич беше представен за нов треньор на сръбския Чукарички - отбор с традиции, който тази година празнува век от основаването си, а в момента е на осмо място в първенството на западната ни съседка.

Роденият през 1983 г. в Белград специалист е играл в няколко клуба в пределите на бивша Югославия като нападател, но не може да се похвали с големи успехи. Може би най-важното му постижение на терена е изкачването от втора в първа дивизия с Радник Сурдолица през 2015 г. - малко преди да сложи край на своята кариера като футболист.

И докато се подготвя да стане треньор, Якшич заработва като модел. А най-запомнящата поява е в музикалния клип на Милица Павлович.

"Ако ме обичаш"

През 2018 г. Павлович, станала известна с участието си в шоу за музикални таланти, вече имаше достатъчно опит и усет, за да изкара песента "Da me volis" ("Ако ме обичаш").

В клипът изкусителката със сините очи си разменя ласки именно с Якшич.

Неговото превъплъщение има близо 7 милиона прегледа.

Кариерата

Всъщност Якшич има опит и то в споменатия Радник Сурдолица, който го назначи за старши треньор през 2024 г.

С него тимът заигра доста атрактивен футбол, а сръбските медии го определят за част от новата вълна на специалисти, които заслужават внимание.

Дали в Чукарички ще постигне успехи или ще си остане "красавецът от клипа на Милица Павлович", предстои да разберем.