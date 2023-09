Барса с "Ролинг Стоунс" на екипите в дербито с Реал (СНИМКИ)

Футболистите на Барселона ще излязат с логото на британската рок група "Ролинг Стоунс" на фланелките в следващото дерби с Реал Мадрид. Първото Ел Класико за новия сезон ще се проведе на 29 октомври.

Поводът е предстоящата премиера на първия албум (Hackney Diamonds) на бандата от 18 години насам.

Barcelona will play the next Clasico with the Rolling Stones logo on its shirt as part of their sponsorship deal with Spotify.



The match, scheduled for October 29, will take place a few days after the release of the British band's new album.



(@Footy_Headlines) pic.twitter.com/aVfzpqqBmZ