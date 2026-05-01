Безумие на Люка Дин провали Астън Вила в Нотингам

Три домакински победи в първите полуфинали в Лига Европа и Лига на конференциите! В Лига Европа Нотингам Форест излъга с 1:0 Астън Вила в чакания с най-голям интерес двубой, а Брага спечели драматично с 2:1 срещу Фрайбург.

В Лига на конференцииите Райо Валекано изтръгна 1:0 над Страсбург, докато единствено фаворитът Кристъл Палас се наложи далеч от дома - с 3:1 над Шахтьор в Краков (Полша), където се изигра срещата заради войната в Украйна.

Подарък за Форест

Интригуващият първи изцяло английски сблъсък в полуфиналите на евротурнир от 2009 г. беше решен от безумие на Люка Дин. Левият бек на Астън Вила вдигна високо ръце и удари топката при непредвещаваща опасност ситуация в 67' и реферът Пинейро посочи бялата точка.

Крис Ууд изпълни хладнокръвно дузпата и разстреля Емилиано Мартинес с изпълнение ала Хулиан Алварес срещу Арсенал в полуфиналите на Шампионската лига.

Форест удържа крехкия аванс, но ще има трудна задача в Бирмингам след седмица. Нотингам не е печелил на Вила Парк от 32 години - за последно с 2:0 в шампионатен мач на 22 октомври 1994 г.

Голмайсторите тази вечер

Лига Европа

Нотингам Форест - Астън Вила 1:0

1:0 Крис Ууд 71' (дузпа)

Брага - Фрайбург 2:1

1:0 Демир Тъкназ 8'

1:1 Винченцо Грифо 16'

2:1 Нене Доргелес 90+2'

Лига на конференциите

Райо Валекано - Страсбург 1:0

1:0 Алешандре Алемао 54'

Шахтьор - Кристъл Палас 1:3

0:1 - Исмаила Сар 1'

1:1 - Олег Очеретко 47'

1:2 - Даичи Камада 58'

1:3 - Йорген Странд Ларсен 84'