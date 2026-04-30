Баскетбол

Везенков и Олимпиакос пак пометоха Монако (ВИДЕО)

Националът над всички, гръцкият гранд е на победа от Файнъл Фор

Везенков и Олимпиакос пак пометоха Монако (ВИДЕО)

Александър Везенков и неговият Олимпиакос са на победа от Файнъл Фор в Евролигата! Най-добрият български баскетболист отново беше над всички, а гръцкият гранд помете Монако с 94:64 в мач №2 от полуфиналната серия.

Саша записа 21 точки, 7 борби и 2 асистенции за 20 минути на паркета в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея.

Олимпиакос изнесе лекция на Монако пред погледа мегазвездата от НБА Янис Адетокунбо и живата легенда на тениса Новак Джокович.

Така "червено-белите" водят с 2-0 успеха и са близо до пето поредно класиране за полуфиналите. Затваряне на серията насред Княжеството на 5 май (вторник) би било сладко отмъщение от Олимпиакос, за който Монако е кошмар. Преди плейофите Везенков и компания допуснаха 5 поредни загуби в сблъсъка, включително във Файнъл Фор през миналия сезон.

Александър Везенков с шевове след тежкия удар в лицето

Рецитал

Тази вечер Везенков завърши първата четвърт с 13 точки и 3 успешни тройки от четири опита. Първата част завърши при 28:23 за Олимпиакос, а именно в тези минути Везенков и Папаниколау демонстрираха отличен синхрон.

Втората част започна с алтернативни петима на полето, като Везенков, Дорси, Папаниколау и Милутинов останаха на пейката. Но въпреки това, Олимпиакос вдигна темпото и след серия от 8:0 в 19-ата минута водеше с 20 точки – 49:29. Краят на полувремето завари гръцките шампиони да поведат с резултат 59-31, доминирайки в мача с 13 асистенции, 9 тройки от 18 и превъзходство в борбите (15-23).

През второто полувреме Олимпиакос се завърна в мача с основната си формация, като Везенков продължи да „стреля“ извън арката, а Папаниколау направи резултата 68:45 в 26-ата минута.

Доминацията на Олимпиакос не подлежеше на съмнение, като Фурние с тройка и Маккисик с изненадващ удар изпратиха разликата до 30 точки (89:59) в 38', когато гостите от Монако вече се бяха предали.

Историческо! Саша Везенков отново над всички в Евролигата! (ВИДЕО)
