bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол БГ Футбол

В Хърватия: Новият собственик на Левски има 8 милиарда долара!

В състава има 17 чужденци, които спряха хегемонията на Лудогорец, пише Dalmatinskiportal

В Хърватия обърнаха внимание на сериозните промени в българския клубен футбол. Медията dalmatinskiportal публикува подробен материал, посветен на предстоящата титла на Левски, с която изглежда ще бъде прекъсната 14-годишната хегемония на Лудогорец.

Според изданието България ще има нов шампион – Левски, който пет кръга преди края води с 11 точки пред ЦСКА 1948 и с 13 пред Лудогорец.

Последният шампион извън Разград е Литекс през 2011 г., след което започва дългият период на доминация на Лудогорец, който сега изглежда към своя край. Левски пък прави силен поход към 27-ата си титла, като през сезона демонстрира стабилност – 23 победи, 4 равенства и 4 загуби и постоянно присъствие на върха.

Първо в bTV: Левски вдига трофея с шпалир от Лудогорец

Отборът е воден от Хулио Веласкес, който пристига в София в началото на миналата година. За него това би бил първи трофей в треньорската кариера, след натрупан опит в различни първенства като тези в Португалия, Нидерландия, Италия и Испания.

Прави впечатление и съставът на Левски, в който има 17 чужденци. Капитан е Кристиан Димитров, бивш играч на Хайдук Сплит, а през зимата към тима се присъединиха защитникът Стипе Вуликич и нападателят Марко Дуганджич, пише изданието, цитирано от БГНЕС.

В материала се отбелязва и смяната на собствеността в клуба – Атанас Бостанджиев придоби мажоритарния дял и обяви амбициозни планове, включително реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“ и инвестиция от около 120 милиона евро. Според публикацията състоянието на Бостанджиев се оценява на приблизително 8 милиарда долара.

Левски показа финансовия отчет: По-малко пари от трансфери, но клубът е на печалба
Тагове:

левски титла лудогорец първа лига хулио веласкес атанас бостанджиев ЦСКА 1948 хегемония

Най - важното

Английско дерби и още много екшън в Лига Европа днес

Нулево реми изпрати ЦСКА на финал за Купата

Нулево реми изпрати ЦСКА на финал за Купата
970 гола! Роналдо приближи Ал Насър до титлата (ВИДЕО)

970 гола! Роналдо приближи Ал Насър до титлата (ВИДЕО)
Специалния отново на „Бернабеу“?

Специалния отново на „Бернабеу“?

Последни новини

Симеоне: Когато мачът завърши 5:4, всички са в екстаз, а аз казвам: „Те ни вкараха 5 гола...“

Симеоне: Когато мачът завърши 5:4, всички са в екстаз, а аз казвам: „Те ни вкараха 5 гола...“
Английско дерби и още много екшън в Лига Европа днес

Английско дерби и още много екшън в Лига Европа днес
Ботев Пловдив е на ръба!

Ботев Пловдив е на ръба!
Хвича е чудо: В Париж направи нещо, което нито Неймар, нито Ибрахимович успяха

Хвича е чудо: В Париж направи нещо, което нито Неймар, нито Ибрахимович успяха
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV