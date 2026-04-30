В Хърватия: Новият собственик на Левски има 8 милиарда долара!

В Хърватия обърнаха внимание на сериозните промени в българския клубен футбол. Медията dalmatinskiportal публикува подробен материал, посветен на предстоящата титла на Левски, с която изглежда ще бъде прекъсната 14-годишната хегемония на Лудогорец.

Според изданието България ще има нов шампион – Левски, който пет кръга преди края води с 11 точки пред ЦСКА 1948 и с 13 пред Лудогорец.

Последният шампион

Последният шампион извън Разград е Литекс през 2011 г., след което започва дългият период на доминация на Лудогорец, който сега изглежда към своя край. Левски пък прави силен поход към 27-ата си титла, като през сезона демонстрира стабилност – 23 победи, 4 равенства и 4 загуби и постоянно присъствие на върха.

Отборът е воден от Хулио Веласкес, който пристига в София в началото на миналата година. За него това би бил първи трофей в треньорската кариера, след натрупан опит в различни първенства като тези в Португалия, Нидерландия, Италия и Испания.

17 чужденци

Прави впечатление и съставът на Левски, в който има 17 чужденци. Капитан е Кристиан Димитров, бивш играч на Хайдук Сплит, а през зимата към тима се присъединиха защитникът Стипе Вуликич и нападателят Марко Дуганджич, пише изданието, цитирано от БГНЕС.

Снимка: БГНЕС

В материала се отбелязва и смяната на собствеността в клуба – Атанас Бостанджиев придоби мажоритарния дял и обяви амбициозни планове, включително реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“ и инвестиция от около 120 милиона евро. Според публикацията състоянието на Бостанджиев се оценява на приблизително 8 милиарда долара.