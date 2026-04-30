Вратар-пенсионер поставя рекорд в Испания (ВИДЕО)

Да бъдеш толкова отдаден на футбола, че да играеш и на 70-годишна възраст. Не, това не е сценарий за холивудска продукция. Това е реалността в испанската пета дивизия.
Героят се казва Анхел Матеос Гонсалес. Той е на път да излезе от пенсия 27 години след последния си мач.
Причината - испанският отбор Колунга иска да изрази благодарност към бившия футболист, като го награди с един последен официален мач. Мач, с който Гонсалес ще постави рекорд. Той ще се превърне в най-възрастния футболист в историята на испанския футбол, който играе в официален мач.
Но историята на Анхел Гонсалес е далеч по-вдъхновяваща. От 10-годишен той играе футбол. И макар никога да не е стигнал до испанския елит, той всеки ден се събужда и си ляга с една единствена мисъл - футболната топка. Въпреки че е с нетипичен ръст за вратар - едва 173 см, искрата в сърцето му го превръща в местна легенда.
През годините испанецът играе за нискодивизионните Турон, Каудал и Сантяго де Алер, като съвместява футбола с работата като миньор. "Много от момчетата, с които работех в мините, не харесваха спорта и просто искаха да ходят на бар. Никога не съм разбирал това", споделя самия Анхел пред радио Cope.
Гонсалес прекратява кариерата си на 43 години, а след това се пренасочва и към треньорската професия. В последните години той е помощник и съветник на треньорите в Колунга.
Отборът решава, че по някакъв начин трябва да се отплати на Гонсалес за всичките години неуморна работа и затова в неделя (03.05) той ще играе срещу Правиано. "Матеос перфектно въплъщава това, което отстояваме в Колунга: страст, постоянство, уважение към футбола и отдаденост, която надхвърля възрастта. Матеос няма да играе, защото е на 70 години. Той ще играе, защото го е заслужил", написаха от клуба.
Също така те публикуваха колаж в социалните мрежи в него образ, генериран от изкуствен интелект, гласящ че "кръстоносният поход продължава". "Ще тренирам с отбора тази седмица, но все още не знам дали ще играя всичките 90 минути или само първото полувреме", заяви Гонсалес пред местния вестник El Comercio.
Без значение дали ще играе 5, 45 или 90 минути, Анхел Гонсалес е пример за това, че човек трябва да бъде непримирим и усърдната работа винаги се възнаграждава!