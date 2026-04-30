Вратар-пенсионер поставя рекорд в Испания (ВИДЕО)

Да бъдеш толкова отдаден на футбола, че да играеш и на 70-годишна възраст. Не, това не е сценарий за холивудска продукция. Това е реалността в испанската пета дивизия.

Героят се казва Анхел Матеос Гонсалес. Той е на път да излезе от пенсия 27 години след последния си мач.

Причината - испанският отбор Колунга иска да изрази благодарност към бившия футболист, като го награди с един последен официален мач. Мач, с който Гонсалес ще постави рекорд. Той ще се превърне в най-възрастния футболист в историята на испанския футбол, който играе в официален мач.

Вратарят-миньор, който ще постави рекорд

Но историята на Анхел Гонсалес е далеч по-вдъхновяваща. От 10-годишен той играе футбол. И макар никога да не е стигнал до испанския елит, той всеки ден се събужда и си ляга с една единствена мисъл - футболната топка. Въпреки че е с нетипичен ръст за вратар - едва 173 см, искрата в сърцето му го превръща в местна легенда.

През годините испанецът играе за нискодивизионните Турон, Каудал и Сантяго де Алер, като съвместява футбола с работата като миньор. "Много от момчетата, с които работех в мините, не харесваха спорта и просто искаха да ходят на бар. Никога не съм разбирал това", споделя самия Анхел пред радио Cope.

Гонсалес прекратява кариерата си на 43 години, а след това се пренасочва и към треньорската професия. В последните години той е помощник и съветник на треньорите в Колунга.

Отборът решава, че по някакъв начин трябва да се отплати на Гонсалес за всичките години неуморна работа и затова в неделя (03.05) той ще играе срещу Правиано. "Матеос перфектно въплъщава това, което отстояваме в Колунга: страст, постоянство, уважение към футбола и отдаденост, която надхвърля възрастта. Матеос няма да играе, защото е на 70 години. Той ще играе, защото го е заслужил", написаха от клуба.

Също така те публикуваха колаж в социалните мрежи в него образ, генериран от изкуствен интелект, гласящ че "кръстоносният поход продължава". "Ще тренирам с отбора тази седмица, но все още не знам дали ще играя всичките 90 минути или само първото полувреме", заяви Гонсалес пред местния вестник El Comercio.

View this post on Instagram A post shared by C.D. Colunga (@cdcolunga)

Без значение дали ще играе 5, 45 или 90 минути, Анхел Гонсалес е пример за това, че човек трябва да бъде непримирим и усърдната работа винаги се възнаграждава!