6 години по-късно: Финалът отново е ЦСКА - Локомотив

6 години по-късно финалът за Купата на България отново е ЦСКА - Локомотив Пловдив! "Железничарите" стигнаха до спора за трофея, след като очаквано елиминираха Арда.

Днес двата тима направиха 1:1 под тепетата и Локомотив продължи напред с общ резултат 5:1 благодарение на разгрома с 4:0 преди седмица.

Така на 20 май "черно-белите" ще преследват първи триумф от 2020 г. насам, докато ЦСКА излиза за отмъщение.

Отборът на Арда започна по-активно в търсене на ранно попадение, което да намали част от пасива им след първата среща. В четвъртата минута Серкан Юсеин пробва да изненада Боян Милосавлевич с удар от около 30 метра, но стражът на Локомотив улови. Точно след четвърт час игра Атанас Кабов също отправи опасен изстрел от дистанция, който обаче не намери целта.

Минута по-късно Локомотив откри резултата с първата си голова възможност. Вячеслав Велев загуби от Каталин Иту пред собственото наказателно поле и румънският футболист реализира с премерен удар по земя в долния ляв ъгъл на Анатолий Господинов за 1:0. С това попадение общият резултат в полуфиналния сблъсък стана 5:0 в полза на „железничарите“ и така до края на двубоя интрига липсваше.

В 35' Милосавлевич показа страхотен рефлекс, за да отрази с една ръка удар с глава на Патрик Луан от няколко метра след центриране на Димитър Велковски.

Втората част отново започна с възможност пред Луан, но вратарят на „смърфовете“ пак реагира подобаващо и не позволи бразилеца да реализира.

В 64' все пак играчите на Александър Тунчев успяха да изравнят. Точен бе Лъчезар Котев с удар от границата на наказателното поле след асистенция на Димитър Велковски. Тодор Павлов имаше шанс да изчисти пред голлинията, но не се справи и топката влезе в мрежата за 1:1.

Пет минути преди края на редовното време гол на Бирсент Карагарен бе отменен заради засада и по този начин срещата завърши при равен резултат, който след категоричния успех с 4:0 в първия мач бе напълно достатъчен за Локомотив да намери място във финала.