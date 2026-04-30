bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Нови проблеми за Никола Цолов, трето състезание във Формула 2 може да бъде отменено!

Какво се случва в Маями?

Lap.bg

След отмяната на състезанията в Саудитска Арабия и Бахрейн поради политическата ситуация, е възможно да няма Формула 1 и Формула 2 и в Маями, но по съвсем други причини.

Припомняме, че появата на Гран при на Маями (1-3 май) и Монреал (22-24 май) в календара на Ф2 бе изненада както за феновете, така и за пилотите.

Въпреки това, но това е шанс Никола Цолов да защити лидерската си позиция в шампионата. Към момента той се намира на 7 точки аванс пред втория и третия в класирането - Рафа Камара и Лауренс ван Хупен.

Лошо време

Прогнозата за метеорологичните условия за предстоящия уикенд в Слънчевия щат е причината феновете, пилотите, отборите и организаторът да са притеснени.

След принудителната пауза на сезона, феновете се надяваха най-накрая да видят състезание от Ф1 и Ф2, но сега се съобщава, че дори това е несигурно.

Снимка: bTV

През уикенда във Флорида са обявени тежки метеорологични условия, включващи проливни дъждове, и силни гръмотевични бури.

Основната причина за безпокойство е обявената интензивност на дъжда, която ще попречи на излитането на медицинския хеликоптер, който е един от гарантите за повишаване на безопасността на състезанието.

ФИА стриктно спазва правилата и няма да рискува да проведе състезанието, ако не може да разполага с авариен хеликоптер, независимо колко рядко се използва той.

Феновете се надяват, че този мрачен сценарий няма да се сбъдне и състезание в Маями ще се проведе.

Ето и пълната програма за състезателния уикенд в часове в българско време:

Петък (1 май):

16:30 часа – Формула 2 тренировка

19:00 часа – Формула 1 тренировка

21:30 часа – Формула 2 квалификация

23:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (2 май):

17:00 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)

19:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)

23:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (3 май):

19:30 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)

23:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)

Тагове:

България буря формула 1 канада маями лошо време формула 2 Никола Цолов българския лъв

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV