Нови проблеми за Никола Цолов, трето състезание във Формула 2 може да бъде отменено!

След отмяната на състезанията в Саудитска Арабия и Бахрейн поради политическата ситуация, е възможно да няма Формула 1 и Формула 2 и в Маями, но по съвсем други причини.

Припомняме, че появата на Гран при на Маями (1-3 май) и Монреал (22-24 май) в календара на Ф2 бе изненада както за феновете, така и за пилотите.

Въпреки това, но това е шанс Никола Цолов да защити лидерската си позиция в шампионата. Към момента той се намира на 7 точки аванс пред втория и третия в класирането - Рафа Камара и Лауренс ван Хупен.

Лошо време

Прогнозата за метеорологичните условия за предстоящия уикенд в Слънчевия щат е причината феновете, пилотите, отборите и организаторът да са притеснени.

След принудителната пауза на сезона, феновете се надяваха най-накрая да видят състезание от Ф1 и Ф2, но сега се съобщава, че дори това е несигурно.

През уикенда във Флорида са обявени тежки метеорологични условия, включващи проливни дъждове, и силни гръмотевични бури.

Основната причина за безпокойство е обявената интензивност на дъжда, която ще попречи на излитането на медицинския хеликоптер, който е един от гарантите за повишаване на безопасността на състезанието.

ФИА стриктно спазва правилата и няма да рискува да проведе състезанието, ако не може да разполага с авариен хеликоптер, независимо колко рядко се използва той.

Феновете се надяват, че този мрачен сценарий няма да се сбъдне и състезание в Маями ще се проведе.

Ето и пълната програма за състезателния уикенд в часове в българско време:

Петък (1 май):

16:30 часа – Формула 2 тренировка

19:00 часа – Формула 1 тренировка

21:30 часа – Формула 2 квалификация

23:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (2 май):

17:00 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)

19:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)

23:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (3 май):

19:30 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)

23:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)