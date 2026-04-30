ЦСКА: Остана най-важната крачка, благодарим за подкрепата! (ВИДЕО)

Столичният гранд се готви за финала за Купата

ЦСКА благодари на феновете си за подкрепата в реванша от полуфиналите за Купата на България. "Остана най-важната крачка!", написаха "армейците", които стигнаха до спора за трофея, след като направиха 0:0 с Лудогорец в София.

"Червените" продължиха напред благодарение на успеха с 2:1 в Разград преди седмица. Така ЦСКА е на финал за втора поредна година.

През миналата столичният гранд загуби с 0:1 от Лудогорец. Сега там най-вероятно ще бъде Локомотив Пловдив, който има аванс от 5:0 срещу Арда в другия полуфинал.

"Още една стъпка в правилната посока. Остана най-важната крачка! Армейци, благодарим ви за подкрепата", написаха щастливите победители от ЦСКА.

Нулево реми

На Националния стадион "Васил Левски" нямаше много интересни положения. Първата по-сериозна ситуация дойде в 7' за ЦСКА, когато Макс Ебонг бе на добра позиция, но ударът му бе прекалено слаб.

В 23' Лудогорец отговори с добра атака, при която настана разбъркване в наказателното поле на домакините. Петър Станич стреля, но ударът му бе блокиран.

Снимка: Lap.bg

5 минути по-късно дойде и най-спорната ситуация в мача, като се наложи VAR да се намесва. Факундо Родригес игра с ръка при опит да пресече подаване на Нареси, но главният съдия Геро Писков подмина ситуацията. След намеса с VAR, бе преценено, че нарушението на защитника е на сантиметри пред наказателното поле и поради тази причина няма как да се използва видео-асистент реферът.

Снимка: Lap.bg

Най-опасните положения бяха чак в края на мача. В 82' Бърнард Текпетей навлезе, макар и с късмет, в наказателното поле на ЦСКА, но Фьодор Лапоухов се разтегна максимално и успя да избие топката от краката на нападателя на Лудогорец. Секунди по-късно играта се пренесе в полето на гостите, където Леандро Годой бе изведен, но реши да стреля от далечна дистанция и сбърка.

В крайна сметка ЦСКА елиминира Лудогорец и е на финал. А мястото на "орлите" в евротурнирите през следващия сезон е под въпрос.

Снимка: Lap.bg

Тагове:

цска купа на българия полуфинал лудогорец реванш

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

