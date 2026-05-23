Бившата на Винисиус си навлече проблеми след целувка с маймуна (ВИДЕО)

Дни след като заряда един от най-добрите футболисти в света - Винисиус джуниър, изкусителната Вирджиния Фонсека се забърка в голям скандал. 

Блондинката от Бразилия, която е инфлуенсър с милиони последователи в социалните мрежи и майка на 3 деца, целуна маймуна. 

На пръв поглед невинното забавление ѝ донесе огромна вълна от критики. 

Майка на три деца скъса с Винисиус

В зоопарка

След края на бурния романс с Винисиус, Вирджиния заведе децата си в Обединените арабски емирства. При посещението в зоопарка там, посетителите е възможно да се докоснат до животните, естествено под стриктния контрол на персонала.

Блондинката се възползва от тази услуга и целуна една от маймунките. 

Видеото бе качено в нейните канали в социалните мрежи. 

Критиките

Коментарите под видеото бяха пълни с критики за отношението към животните, затворени в клетки за забавление на посетителите. 

Дебатът за организиране на зоологически градини и отделяне на животните от естествената им среда е от години. 

Други последователи на Вирджиния се притесниха заради хигиената при взаимодействие. 

Не бяха малко и онези, които видяха подигравка на расистка основа с футболиста, но самата инфлуенсърка отрече.

"Никога в живота си, кълна се в най-ценното си нещо, не бих направила нещо такова, за да обидя някого. С Вини заедно се борихме с расизма. Винаги съм го подкрепяла. Моля за прошка от всеки, който се е почувствал засегнат, но само да знаете, че получих такава целувка и миналата година", заяви тя.

Връзката между Вирджиния и Винисиус продължи 7 месеца, като двамата стигнаха до годеж. 

 
