"Болно общество, срам ме е да гледам"

Сестрата на Кристиано Роналдо разкри причините за отсъствието на футболиста от погребението на Диого Жота и Андре Силва.

28-годишният играч на Ливърпул и 25-годишният му брат загинаха в катастрофа и потопиха в скръб целия футболен свят.

Погребението им в Гондомар, Португалия, бе в събота (5 юли). Освен семейството и близките им, последно сбогом с двамата си взеха много техни съотборници, приятели и фенове.

Кристиано Роналдо и Диого Жота бяха съотборници в националния отбор на Португалия. Нападателя на Ал Насър бе сред първите, реагирали на новината за смъртта на братята.

"Няма никакъв смисъл! Доскоро бяхме заедно в националния отбор, съвсем скоро се ожени... На семейството ти, на съпругата и децата ти изпращам своите съболезнования и им пожелавам цялата сила на света! Сигурен съм, че винаги ще бъдеш с тях! Почивайте в мир, Диого и Адре! Ще ни липсвате вечно!", написа Роналдо в "Инстаграм".

Той обаче не присъства на погребението и упреците към него не закъсняха. Именно затова сестра му използва социалните мрежи, за да разясни ситуацията и да отговори на критиците.

"Когато баща ми почина, освен че трябваше да се справяме с болката от загубата, трябваше да се справяме и с камерите и любопитните очи на хората на гробищата, навсякъде, където отивахме. А вниманието не беше такова, каквото е днес. Нито за миг ние (децата) не можахме да напуснем параклиса, това беше възможно само по време на погребението, такава беше тълпата.

Katia Aveiro – Cristiano Ronaldo’s sister – posted these IG stories earlier to address her brother’s absence from the funeral. She did it in portuguese so I will try my best to translate it!! (Thread) pic.twitter.com/2Gmr6Tnnoa