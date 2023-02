Да спечелиш трофей преди Роналдо (ВИДЕО)

Женският шампионат на Саудитска Арабия си има първи исторически шампион. Това е Ал Насър, който спечели с 3:2 Ал-Ямама в мач от последния 14-и кръг.

Така дамите на отбора от Рияд завоюваха трофей преди Кристиано Роналдо, който облече екипа мъжкият им през януари. Впоследствие португалецът се провали да спечели първо злато, след като той и неговите съотборници отстъпиха пред Ал Итихад за Суперкупата на Саудитска Арабия.

Все пак нападателят не пропусна да поздрави жените за историческото им постижение в социалните мрежи.“Огромни поздравления за женския отбор на Ал Насър за първата им титла. Невероятно постижение.“

Huge congratulations to @AlNassrFC_EN women’s team on their 1st league win. Such a fantastic achievement pic.twitter.com/X8kycfdqC0