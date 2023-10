Дерби в Гърция не завърши

Гръцкото дерби между Олимпиакос и Панатинайкос не завърши.

Сблъсъкът бе прекратен в 53-ата минута през резултат 1:1, след като фенове уцелиха с фойерверк резервата на гостуващия тим - испанецът Хуанкара.

След като футболистът бе изнесен на носилка и закаран в болница, останалите играчи на ПАО се прибраха в съблекалнята и отказаха да доиграят срещата.

Olympiakos vs Panathinaikos suspended after a firework thrown from the crowd struck a substitute.



This fixture rarely passes without incident. pic.twitter.com/Y7JIQ0W9i9