Ограбиха го! Изчезнаха медали, ракети и спомени за милиони

Целият тенис свят плачеше за Дел Потро, докато лекарите дори обсъждаха ампутация

Целият тенис свят плачеше за него, докато лекарите дори обсъждаха ампутация... Историята на Хуан Мартин дел Потро е една от онези спортни драми, които оставят следа далеч отвъд корта.

Зад усмивката на Кулата от Тандил години наред се е криела битка с непоносима болка, тежка депресия и усещането, че животът, който е обичал, бавно му се изплъзва.

Сега той преживя нов шок, след като крадци ограбиха апартамента му и отнесоха ценни спомени от богатата му кариера.

Според местните медии, аржентинецът се е сбогувал с пари, бижута и стари ракети, с които е печелил най-големите трофеи, както и множество предмети с голяма емоционална и спортна стойност. Според оценките щетите възлизат на няколко милиона евро!

Както съобщава местният портал "Eskju", крадците са счупили прозорец и са влезли в празната къща през него.

„Взели са всичко ценно. Не са оставили дори екипировката, с която той печели турнири, нито олимпийските медали. Възползвали са се от момента, в който нито майка му, нито сестра му са били вкъщи“, се казва в текста.

В Аржентина този случай е свързан с нарастващия проблем с престъпността в страната. „Дори мирни градове като Тандил вече не са пощадени от вълната от престъпления“, съобщиха местните медии.

Досега няма арестувани или заподозрени, въпреки че кражбата е била разкрита само няколко часа по-късно.

Кариера

Мнозина вярват, че ако тялото му не го беше предало, Дел Потро щеше да бъде рамо до рамо с Новак Джокович, Роджър Федерер, Рафаел Надал и Анди Мъри в битката за най-големите титли. Вместо това, съдбата му поднесе безкрайна серия от операции, възстановявания и разочарования.

Аржентинецът официално се сбогува с тениса в емоционален демонстративен мач срещу Новак Джокович в Буенос Айрес.

„След първата операция животът ми никога не беше същият“, признава той. Болките в коляното му се превръщат в ежедневен кошмар. Не може да спи нормално, буди се от резки болки посред нощ, а обикновени неща като качване по стълби се превръщат в изпитание.

След последния си официален мач през 2022 г. Дел Потро тайно заминава за Швейцария за поредната операция. Надявал се е на чудо. Вместо това лекарите му съобщават, че няма подобрение и че ще трябва отново да легне под ножа. Следват инжекции, терапии, процедури, изгаряне на нерви и безкрайни опити да бъде спасено коляното му.

„Не исках такъв живот. Бях човек, който живееше чрез спорта. А сега съм този, който стои отстрани и гледа как другите играят“, споделя той със сълзи в очите.

Ампутация

Най-шокиращият момент идва, когато лекари му предлагат поставяне на протеза, а дори се обсъжда и ампутация като вариант за край на страданието. Представете си - един от най-големите спортисти на своето поколение стига до момент, в който просто мечтае да изживее ден без болка.

Дел Потро признава и за тежката битка с депресията. Всеки ден започвал с шепа лекарства - обезболяващи, противовъзпалителни, медикаменти за тревожност. Психическият товар се оказал почти толкова тежък, колкото физическото страдание.

И въпреки всичко, той не изгуби човечността си. Не изгуби и приятелството си с Новак Джокович. Именно затова сцената в Буенос Айрес трогна целия свят - двама велики шампиони плачеха в прегръдките си, защото знаеха истинската цена на тази кариера.

