Две от най-свирепите ултрас групи биха един и същи човек. Наказаха го с изгаряне!

Колкото и странно да звучи, в ултрас групировките би трябвало да действа кодекс на честа. Част от тях го правят и го приемат много сериозно. Това им носи и репутация на най-строгите и свирепи.

В Хърватия такива се "Bad Blue Boys" (ултраси на Динамо Загреб) и "Торсида" (ултраси на Хайдук Сплит).

В последните дни и двете се похвалиха, че са... били един и същ човек.

Какво се случи?

Фенът, чието име не се споменава в хърватските медии и от страниците в социалните мрежи, свързани с ултрас културата, бил част от подразделението на "Торсида" в Загреб.

Той бил в близки отношения с ултраси от "Bad Blue Boys", като именно те първи го ступали. А причината - взели му телефона и намерили чатове с част от най-крайните фенове на Партизан Белград. В тях се обсъждали различните фракции на "Торсида". Пребитият фен издал на "Гробарите" вътрешна информация и говорил доста лошо за своите "колеги" в агитката.

Тъй като враждата в случая е над клубните и се превръща в национална заради войната при разпада на Югославия, в която от двете страни бяха Сърбия и Хърватия, той бил пребит.

От "Торсида" разбрали за това, но бързо проучили случая.

Така пребитият изял още един пердах, този път от своите. Ултрасите на клуба от Сплит стигнали и по-далче, като изгорили татуировката на фена. "Дай си крака! Тук имаш татуировка на "Торсида" Загреб. Вече я няма, защото си боклук", се чува във видеото, което вече беше цензурирано в редица социални мрежи.

Реакцията

От "Торсида" реагираха, като от фен сектора откачиха знамето на фракцията в Загреб.

Избухливият нрав и на феновете на Хайдук, и на "Bad Blue Boys" е известен по цял свят. Те често са в основата на едни от най-големите скандали по трибуните в Хърватия.

Тежки сблъсъци с феновете на Динамо преди години имаха привържениците на Левски. През 2017 г. се стигна до опожаряване на автомобили, бой с метални тръби и арести.