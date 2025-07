Ерик Тен Хаг напомни за себе си: 1:5 срещу младежи (ВИДЕО)

Ако сте забравили за Ерик Тен Хаг, то той се завърна! С гръм и трясък!

Нидерландецът загуби първия си мач начело на Байер Левекрузен с 1:5 от… младежкия отбор на Фламенго.

Тен Хаг бе уволнен от поста мениджър на Манчестър Юнайтед през октомври миналата година, след като записа само 3 победи в първите 9 мача от Висшата лига. Той бе назначен за треньор на Байер Леверкузен, като се очакваше да заеме мястото на Чаби Алонсо, който пое в посока Реал Мадрид.

Алонсо направи революция в отбора на "аспирините", като ги изведе до първа титла от Бундеслигата и до домашен требъл. Леверкузен също така игра финал и в Лига Европа, който обаче загуби катастрофално с 0:3 от Аталанта.

Въпреки това обаче Алонсо остави ярка следа в германския отбор, а сега се очакваше Ерик Тен Хаг да продължи похода му. Още в първия мач от предсезонната подготовка обаче нидерландецът стъпи накриво.

Flamengo u20s are currently 2-0 up against Erik ten Hag's Bayer Leverkusen.



I wonder what the senior squad would have done by now.pic.twitter.com/tnRjmXvkVQ