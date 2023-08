Филип Кръстев ще играе с №50 срещу Меси (СНИМКИ)

"Смятам, че това е най-доброто място за мен", обяви българският национал Филип Кръстев при официалното си представяне във ФК Лос Анджелис по-рано тази нощ. Той ще играе с № 50 в новия си тим.

"Много отбори имаха интерес към мен. Аз обаче избрах Лос Анджелис. Всичко тук е на много високо ниво и ще ми помогне да стана по-добър футболист, да се покажа пред света", каза още Кръстев.

В Америка той ще играе под наем от белгийския Ломел. Кръстев е собственост на "Сити Футбол Груп", а белгийците са един от дъщерните клубове на организацията. В последната година и половина родният национал носи екипа на Левски.

Filip’s first day at the office.pic.twitter.com/Wt7yl9zWht