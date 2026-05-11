Ханси Флик говори с много емоция след Ел Класико на „Камп Ноу“. Барселона спечели с 2:0 и взе титла №29 срещу големия си съперник Реал Мадрид.

„Никога няма да забравя този момент. Моят отбор е фантастичен и съм възхитен от играчите си. Изключително горд съм с тях. Да преживеем това заедно с феновете, в Класико и срещу Реал Мадрид, е нещо наистина специално. Имаме още три мача и искаме да стигнем до 100 точки (бел. ред - сега тимът има 91).“

Германският треньор отличи не само представянето на терена, но и духа на отбора:

„Играхме много добре, защитавахме се отлично и вкарахме два страхотни гола. Но най-важното за мен е отношението и борбеният дух, който този отбор показва във всеки мач. Наистина го оценявам.“

Флик не пропусна да изрази благодарността си към всички в клуба:

„Искам да благодаря на отбора, на президента, на Деко и на всички, които ни подкрепяха през целия сезон. Най-важното е, че съм много горд, че работя с такъв невероятен отбор.“

Наставникът подчерта колко ценна е връзката между играчите:

„Най-хубавото е как играят заедно и един за друг. През последните седмици и месеци станахме още по-сплотени. Това е нещо, което ценя изключително много.“

Той призна, че сезонът не е бил лесен:

„Имахме много контузии и трудни моменти, но въпреки това показахме фантастично ниво. Може би не вкарахме толкова много голове, но се защитавахме по-добре, особено в края на сезона. А когато виждаш как младите играчи израстват по този начин, това е невероятно.“

Най-емоционалните думи на Флик бяха свързани със загубата на баща му, който почина часове преди мача на "Камп Ноу":

„Тази сутрин майка ми се обади и ми каза, че баща ми е починал. Чудех се дали да споделя това с отбора, но те са като мое семейство и реших да им кажа. Никога няма да забравя реакцията им. Подкрепата им означаваше много за мен.“

Той завърши с признателност към клуба и феновете:

„Никога не съм усещал толкова много обич. Още от първия контакт с президента и с Деко, а след това и с пристигането ми в Барселона, всички ме посрещнаха изключително топло. Щастлив съм тук и все още имам още мечти.“