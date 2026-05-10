Ел Класико за милиони: Разкрити са заплатите на звездите на Реал и Барса

Ел Класико отново приковава вниманието на футболния свят. Тази неделя Барселона приема Реал Мадрид на „Камп Ноу“ в сблъсък, който отдавна е повече от футболен мач — това е арена на глобални суперзвезди, колосални договори и милионни възнаграждения.

Според данни на испанското издание AS, именно играчите на Реал Мадрид оформят най-скъпата съблекалня в испанския футбол в момента, като шестима от десетте най-високоплатени футболисти в Ел Класико са част от „кралския клуб“.

На върха е Килиан Мбапе, който вероятно няма да играе тази вечер на "Камп Ноу". Френската мегазвезда получава впечатляващите 31.25 милиона евро брутно годишно — над 600 000 евро седмично, което го прави най-високоплатения играч в двата гранда.

Непосредствено след него се нарежда Винисиус Жуниор с 25 милиона евро на сезон, а Давид Алаба допълва челната тройка в Реал с 22.5 милиона евро годишно.

От страната на Барселона, който тази вечер може да стане шампион, лидер по приходи остава Роберт Левандовски с 20.83 милиона евро — сума, равна на възнаграждението на Джуд Белингам в Реал Мадрид.

Сред най-добре платените вече попада и младата сензация Ламин Ямал, който получава 16.67 милиона евро годишно. Малко над него е Френки де Йонг с 19 милиона, докато Федерико Валверде, Рафиня и Трент Александър-Арнолд също се движат в елитния финансов диапазон.

