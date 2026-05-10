"Камп Ноу" ликува! Барса е шампион!

Траур, минута мълчание и два бижутерски гола на Ел Класико.... Барселона победи Реал Мадрид с 2:0 и спечели титла №29 в Ла Лига в своята история.

Снимка: Reuters

Маркъс Рашфорд откри резултата с магия от пряк свободен удар още в 9'. В 18' феновете отново бяха на крака. Брилянтен пас с пета на Дани Олмо стигна до Феран, който с десния крак не остави никакъв шанс на Куртоа.

Снимка: Reuters

Мачът започна с минута мълчание в памет на бащата на Ханси Флик, който е починал по-рано днес. И двата отбора играха с черни ленти на ръкавите.

Преди мача

Преди мача пристигането на автобусите на Барселона и Реал Мадрид на „Камп Ноу“ не мина без напрежение.

La afición del Barcelona ha lanzado PIEDRAS a su propio autobús, por error.



Група ултраси на домакините, събрали се да посрещнат своите любимци, започнаха да хвърлят камъни по... собствения автобус.

Оказа се, че заради дима от факлите феновете са объркали рейса на Барса с този на големия съперник. Малко по-късно различни предмети полетяха и към автобуса на „кралете“.