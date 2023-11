Гуардиола: Клоп ме направи по-добър

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола се изказа ласкаво за Юрген Клоп и Ливърпул преди съботния сблъсък между двата тима за върха в английската Висша лига.

“Вече 8 години играя срещу Ливърпул и те не са същите като в началото. Те си приличат - Трент Александър-Арнолд може да влиза навътре към средата на терена, идеите са сходни. Винаги Ливърпул е бил най-силният ни съперник. Топ клуб, топ отбор, очаквам този мач с нетърпение.", заяви Пеп на пресконференцията си.

"He made me a better manager!"



Big respect for Jurgen Klopp from Pep Guardiolapic.twitter.com/cGgVE18KCE