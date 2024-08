Гуардиола одобри завръщането на свой любимец

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола даде зелена светлина за завръщането на свой любимец. Малко повече от година след като премина в Барселона със свободен трансфер, Илкай Гюндоган е на път да облече отново екипа на английския шампион.

Новината за изненадващото завръщане съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Understand Barcelona have 100% decided to let Ilkay Gündogan leave for free.



Manchester City are working on details of the deal with Gündogan’s agent now in UK to get the comeback done.



As revealed earlier, Pep Guardiola said YES.



Up to Gündo’s green light#MCFC pic.twitter.com/RZL1f1R7DT