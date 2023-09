Играчи от Първа лига в епицентъра на земетресението в Мароко (ВИДЕО)

Отложен е днешният мач от същия турнир между Мароко и Либерия. той трябваше да се играе в град Агадир.

Звездата на ПСЖ Ашраф Хакими изказа съболезнованията си на пострадалите.

"Изживяваме труден момент за нашите сънародници. Време е да си помагаме един на друг, да спасим колкото се може повече човешки животи. Съболезнования на всички, които са загубили близки", написа защитникът на Мароко в Instagram.

Агадир е на 170 км югозападна от епицентъра на труса - град Игил в провинция Ал Ауз.

Земетресението е най-тежкото в страната в последните 120 години.

Заради многото ранени, мароканските национали се отзоваха на призивите за кръводаряване.

As the number of victims continues to rise following the earthquake in Morocco last night, calls for blood donations in the country are ongoing.



The players of the Moroccan national side set an example and gave their blood.



pic.twitter.com/20WMIkDcVo