Интер гилотинира Ювентус и е на финал за Купата на Италия

Интер си подпечата мястото на финала в турнира за Купата на Италия. Футболистите на Симоне Индзаги триумфираха в Дерби д'Италия, след като надделяха над Ювентус с 1-0 във втория мач от полуфиналите на стадион „Сан Сиро“.

Inter reach the Coppa Italia final after defeating Juve 2-1 on aggregatepic.twitter.com/kuApuHzhlj