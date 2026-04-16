Изгониха треньор след скандал с играч на ЦСКА

Цюрих уволни Денис Хедигер

Изгониха треньор след скандал с играч на ЦСКА

Швейцарският Цюрих уволни треньора си, а сред основните причини е скандал с играч на ЦСКА. Денис Хедигер има пререкания с дошлия под наем от "армейците" Матиас Фаетон, заради които го остави извън групата в последните 3 мача.

"Да, имаше инцидент по време на занимание, при който Матиас прекрачи границата. Той има голям потенциал, но показаното по време на тренировките не отразява това", заяви Хедигер пред Blick.

26-годишният национал на Гваделупа не издържал на критиките и възразил на треньора.

Хедигер е уволнен заради изпуснатата съблекалня и слабите резултати. В 24-те мача под негово ръководство Цюрих записа 6 победи, при 3 равенства и цели 15 загуби. Тимът заема 10-ото място в класирането.

В Швейцария пишат, че Фаетон е имал пререкания не само с Хедигер, но и с един от лидерите - вратарят Яник Брехер. Двамата имали скандал на полувремето на двубоя с Лугано.

До края на сезона Цюрих ще бъде воден от Карлос Бернегер. От лятото начело ще застане Марсел Колер.

В контракта на Фаетон с Цюрих има опция за закупуване, която едва ли ще бъде активирана.

Офанзивният играч премина в ЦСКА през лятото на 2023 г. с трансфер от френския Гренобъл на стойност 1,6 млн. евро. Оттогава има 10 гола и също толкова асистенции в 68 мача за столичния гранд във всички турнири.

