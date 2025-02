Изключително! Тиаго задмина баща си Лео Меси

Когато баща ти е смятан за един от най-великите футболисти, които някога са стъпвали на терена, има голяма вероятност и ти да го последваш, нали? Е, явно по този начин мисли и Тиаго - най-големият син на аржентинската суперзвезда Лионел Меси.

12-годишният малчуган е част от отбора на Интер Маями до 13 години, а с мача за Купата на МЛС срещу Атланта Юнайтед той блесна по начин, по който дори легендарният му баща никога не е.

U-13 Inter Miami CF destroyed Atlanta United U-13 team in the MLS Cup



Thiago Messi alone scored 11 in that game pic.twitter.com/SuThGjxLfd