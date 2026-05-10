Роберто Баджо, легенда на световния и италианския футбол, разказва за живота си в обширно интервю за Corriere della Sera, което съвпада с публикуването на книгата му Светлина в мрака.

Разговорът започва от Пасадена, на Световното първенство през 1994 г., където той пропусна решаващата дузпа срещу Национален отбор по футбол на Бразилия на финала.

Този епизод все още го преследва: „Чувствах се виновен пред всички италианци. Исках да изчезна. Беше огромен срам — едно от онези неща, които остават с теб завинаги...“

С течение на времето той казва, че раната не е заздравяла напълно: „С годините се научаваш да живееш с нея, но това не е нещо, което някога наистина се преодолява.“

Дори днес споменът продължава да го преследва: „Тази топка все още е останала в съзнанието ми по начин, който е трудно да се опише с думи. Понякога дори се събуждам нощем, представям си, че съм вкарал... и отново заспивам.“

Периодът с контузиите също дълбоко белязва връзката му с футбола и парите. Баджо скъсва кръстни връзки през май 1985 г., малко след като финализира трансфера си във Фиорентина от Виченца.

Той си спомня за това време: „Отидохме до Сент Етиен със стария семеен Ford. Пътувахме 12 часа в мълчание — ужасът беше, че може никога повече да не играя. Когато се събудих от упойката, крещях от болка.“

„Не можех да приемам болкоуспокояващи. Казах на майка си: „Ако ме обичаш, убий ме!““

По време на възстановяването си той дори отказва заплатата си: „Пазех чековете от Фиорентина, защото ме беше срам да получавам пари, когато не можех да играя. За мен работата винаги е била свързана с достойнство.“

Пробиване на пищяла и 200 вътрешни шева

Тази тежка травма изисква сложна операция — в години, когато медицинските технологии все още са далеч от днешното ниво — включваща пробиване на пищяла и 200 вътрешни шева.

За Баджо това е началото на поредица от контузии: проблеми с менискуса и сухожилието на дясното коляно, както и ново разкъсване на кръстни връзки — този път на лявото коляно. Годината е 2002, а той вече е футболист на Бреша.

Убежище в будизма

Баджо размишлява и върху вярата, вътрешния си свят и начина, по който това му е помогнало в професионалния живот.

„Вярвам в силата, която всеки от нас носи в себе си, дори когато не я вижда“, казва той, дистанцирайки се от идеята за външна божествена сила. „Не мисля за Бог, който решава вместо нас, а по-скоро за вътрешна сила, която трябва да бъде открита и подхранвана.“

Будизмът е ключов за това пътуване: „Той беше моето убежище. Оформи ме като личност и ми помогна да работя върху аспекти от характера си, на които преди не обръщах внимание.“

И обобщава ясно въздействието му: „Той ми даде сила, когато най-много се нуждаех от нея, и смелостта никога да не се отказвам.“