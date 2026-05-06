Гризман и всички звезди, които не успяха да спечелят Шампионската лига...

Нападателят на Атлетико Мадрид Антоан Гризман никога не е печелил Шампионската лига или Ла Лига, въпреки че прекара почти цялата си кариера в Испания. Снощи мадридският клуб загуби от Арсенал (0:1) във втория полуфинал на най-престижния турнир в Европа (първият завърши 1:1).

От следващия сезон 35-годишният французин ще носи екипа на отбора от MLS Орландо Сити.

Антоан игра за Реал Сосиедад от 2009 до 2014 г. и не взе никакви трофеи от най-високо ниво с клуба, като спечели Сегунда през сезон 2009/10. Игра за Атлетико Мадрид от 2014 до 2019 г. и от 2021 до 2026 г. През това време той спечели Лига Европа (2017/18), Суперкупата на Испания (2014) и Суперкупата на УЕФА (2018).

Снимка: БГНЕС

От 2019 до 2021 г. асът бе с екипа на Барселона (още два сезона прекара под наем в Атлетико) и спечели само един трофей с каталунския клуб - Купата на Испания (2020/21).

Като част от френския национален отбор, стана световен шампион през 2018 г. и спечели Лигата на нациите през сезон 2020/21.

Французинът напуска европейския футбол, без да е вдигнал Купата на европейските шампиони, както други велики играчи... Част от тях са Секс Фарбегас, който игра финал през 2006-а с Арсенал, но лондончани загубиха с 1:2 от Барселона, Ерик Кантона, който така и не стигда до полуфиналите, Патрик Виейра - никога по-далеч от 1/4-финалите, Майкъл Оуен, който има Купа на УЕФА срещу Алавес, но не е и "Ушатата", Михаел Балак, загубил два финала срещу Реал с Леверкузен и срещу Челси с Байерн Мюнхен, Джордж Уеа, Ромарио, Канаваро, Креспо, Матеус, Недвед, Баджо, Батистута, Беркамп, Тоти, Ван Нистелрой, Ибрахимович, Буфон...