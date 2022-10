Какъв вкус има тревата на "Олд Трафорд"? Питайте Патрис Евра

Легендата на "Манчестър Юнайтед" - Патрис Евра яде трева на "Олд Трафорд". Преди мача на "червените дяволи" с "Тотнъм", спечелен с 2:0 той шашна с действията си Тиери Анри и Роберто Мартинес. След като хапна няколко стръка, Евра заяви, че тревата е леко чеснова.

Yes, this really did happen.@Evra tasting the Old Trafford grass!#PLonPrime #MUNTOT pic.twitter.com/rFBOPhlX4a