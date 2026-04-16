Лео Меси отива на съд. Не играл в контрола!

Нови проблеми за Лионел Меси!

Звездата на Интер Маями и Аржентина може да влезе в съда, защото... не е играл в мач.

Искът идва от промоутърска компания, която е сключила договор с футболиста за 7 милиона долара!

Поне 30 минути

Когато компанията Vid Music Group подписала договор с Аржентинската футболна федерация за придобиване на ексклузивните права за разпространението на контролите на световните шампиони с Венецуела и Пуерто Рико през 2025 г.

В замяна на тези 7 милиона долара, от компанията трябвало да приберат приходите от билети.

В договора обаче имало клауза Меси да играе поне по 30 минути във всеки от двата мача. Тя обаче не била спазена.

Меси в цивилни дрехи

Звездата на съвременния футбол присъства на контролата с Венецуела (1:0) на 10 октомври. Само че той и семейството му бяха в ложите, а меси дори не облече екипа на Аржентина.

Ден по-късно Меси игра, но за Интер Маями и отбеляза два гола за победата над Атланта с 4:0.

Мачът срещу Пуерто Рико на 14 октомври беше още по-странен. Той първоначално трябваше да се играе в Чикаго. Имиграционни агенти на САЩ обаче извършиха над 1000 ареста преди срещата и голяма част от билетите не бяха продадени. В крайна сметка мачът се игра във Флорида, а Меси игра цял мач при победата с 6:0.

Искът на компанията е към Меси, както и към Аржентинската футболна федерация. Не е ясно претенциите за каква сума са.