bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Лео Меси отива на съд. Не играл в контрола!

Договорът му е за 7 милиона долара

Нови проблеми за Лионел Меси!

Звездата на Интер Маями и Аржентина може да влезе в съда, защото... не е играл в мач. 

Искът идва от промоутърска компания, която е сключила договор с футболиста за 7 милиона долара!

Поне 30 минути

Когато компанията Vid Music Group подписала договор с Аржентинската футболна федерация за придобиване на ексклузивните права за разпространението на контролите на световните шампиони с Венецуела и Пуерто Рико през 2025 г. 

В замяна на тези 7 милиона долара, от компанията трябвало да приберат приходите от билети. 

В договора обаче имало клауза Меси да играе поне по 30 минути във всеки от двата мача. Тя обаче не била спазена.

Меси в цивилни дрехи

Звездата на съвременния футбол присъства на контролата с Венецуела (1:0) на 10 октомври. Само че той и семейството му бяха в ложите, а меси дори не облече екипа на Аржентина. 

Ден по-късно Меси игра, но за Интер Маями и отбеляза два гола за победата над Атланта с 4:0. 

Мачът срещу Пуерто Рико на 14 октомври беше още по-странен. Той първоначално трябваше да се играе в Чикаго. Имиграционни агенти на САЩ обаче извършиха над 1000 ареста преди срещата и голяма част от билетите не бяха продадени. В крайна сметка мачът се игра във Флорида, а Меси игра цял мач при победата с 6:0.

Искът на компанията е към Меси, както и към Аржентинската футболна федерация. Не е ясно претенциите за каква сума са. 

 

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV