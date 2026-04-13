Илия Груев влезе в края при историческа победа

Лийдс удари 10 от Манчестър Юнайтед, крачи към спасението

Лийдс на Илия Груев крачи към спасението в английската Висша лига, след като победи Манчестър Юнайтед с 2:1 като гост в Дербито на розите от 32-ия кръг.

Българският национал влезе като резерва в 74' и помогна на йоркширци да съхранят минималния си аванс.

На Олд Трафорд в герой за гостите се превърна Ноа Окафор, който бе точен на два пъти преди почивката - в 5' и 29'.

Манчестър Юнайтед остана с 10 души в 56' заради безумен директен червен картон на Лисандро Мартинес. Световният шампион с Аржентина дръпна Доминик Калвърт-Люин за косата. Въпреки численото неравенство, "червените дяволи" намалиха изоставането си чрез Каземиро в 69'.

Историческо

В крайна сметка обаче Лийдс удържа и спечели на този стадион във Висшата лига за първи път от 45 години насам. Също за първи път, но от 3 десетилетия, "белите" не загубиха от Манчестър Юнайтед през кампанията. През януари двата тима направиха 1:1 на Еланд Роуд в среща от 20-ия кръг.

С успеха тази вечер новакът Лийдс събра 36 точки на 15-ото място - 6 над зоната на изпадащите. Манчестър Юнайтед остава на третата позиция с актив от 55 точки, като има 7 аванс пред шестия Челси.

В следващия кръг Лийдс приема закотвения на дъното Уулвърхемптън, докато "червените дяволи" гостуват именно на Челси.

