Лионел Меси посяга и към FIFA The Best

ФИФА обяви тримата, които се борят за наградата за най-добър футболист на годината - FIFA The Best. Носителят на "Златната топка" Лео Меси ще спори за трофея с Арлинг Холанд и Килиан Мбапе.

Кой печели и кой на коя позиция ще завърши, ще се стане ясно на 15 януари.

При избора за №1 под внимание се взима постигнатото от всеки един футболист в периода 19 декември 2022 г. - 20 август 2023 г. Това означава, че триумфът на Меси с Аржентина на Мондиала не влиза в сметките, защото финалът беше на 18 декември.

В гласуването участваха селекционери на национални отбори, капитани на национални тимове, журналисти и фенове, като всяка от тези категории допринася с по 25%.

