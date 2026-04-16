Лионел Меси си купи футболен клуб

Ще има сложна задача до края на сезона

Лионел Меси официално обяви, че е станал собственик на футболен клуб. Осемкратният носител на "Златната топка" купи испанския третодивизионен Корнея.

Тимът от регион Байш Льобрегат, Каталуния, ще се бори за промоция във втора дивизия. В момента "зелените" заемат третото място в група 5 на Терсера и са почти сигурен участник в плейофите, като имат 11 аванс пред шестия Грама, при оставащи 4 кръга от редовния сезон.

В последните две кампании Корнея понесе тежък удар - поредни изпадания.

Амбициозен план

Основаният през 1951 г. клуб е традиции. През Корнея са минали футболисти като бившия съотборник на Меси в Барселона и Интер Маями - Жорди Алба, настоящият вратар на Испания и английския Арсенал - Давид Рая, Жерар Мартин от Барселона, капитанът на Еспаньол - Хави Пуадо, сенегалският национал Кейта Балде и един от лидерите на Бетис - Айтор Руибал.

"Този ход подсилва връзката на Меси с Барселона и показва ангажираността му с развитието на спорта в Каталуния. Идването на Лео отваря нова глава в клубната история, насочена към развитието на Корнея, заздравяването на изградената основа и инвестициите в таланти"

"Проектът представлява дългосрочна визия - план, комбиниращ амбиции, устойчивост и силно връзка с местните корени.", написаха от Корнея.

