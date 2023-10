Ливърпул не е единственият губещ: Фен се прости с 11 000 евро заради VAR

Един от най-ярките моменти през този сезон във Висшата лига със сигурност е отмененият гол на Луис Диас в мача между Тотнъм и Ливърпул (2:1), който в крайна сметка струва скъпо на "червените" при гостуването в Лондон.

Тимът на Юрген Клоп загуби точка/и и вероятно върха в класирането, така че е съвсем естествено за гола, който можеше да промени много неща, да се говори дни наред.

Възмутен е и англичанин, който заради грешките на съдиите и VAR загуби 9510 паунда (около 11 000 евро).

Surely someone needs to pay me out for this!? @SkyFootball @premierleague @SkySportsPL @bet365 pic.twitter.com/Yyan6oZWRT