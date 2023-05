Манчестър Сити помете Уест Хем в рекордна вечер за Холанд

Манчестър Сити продължава да бъде безпощаден и фиксира пореден триумф на сметката си във Висшата лига. Настоящите шампиони матираха Уест Хем с 3:0 в отложен мач от 33-ия кръг.

A further twist in the #PL title race pic.twitter.com/ib8DD8zMIs

На „Етихад Стеймдиъм“ в ролята на голмайстори за „гражданите“ влязоха Нейтън Аке, Фил Фоудън и Арлинг Холанд, но за последния мачът имаше по-специално значение. Норвежкият феномен отбеляза гол №35 и подобри рекорда за най-много попадения в рамките на един сезон в английския елит. Нападателят задмина Алан Шиърър и Анди Коул, които имат по 34 за една кампания.

In a league of his own@ErlingHaaland rewrites the history books again! pic.twitter.com/n1xVLBvoXH