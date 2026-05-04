Манчестър Сити се издъни, предимство за Арсенал

Предимство за Арсенал в битката за титлата в Англия! Манчестър Сити стигна с мъка до 3:3 при гостуването си на Евертън в последния мач от 35-ия кръг на Висшата лига.

Така Арсенал оглавява класирането с актив от 76 точки, а Сити е на второто място със 71 и мач по-малко. В следващия кръг "артилеристите" гостуват на борещия се за оцеляването си Уест Хем, докато тимът на Пеп Гуардиола приема Брентфорд.

Тази вечер, на Хил Дикинсън Стейдиъм, Сити владееше инициативата преди преди почивката, но Раян Шерки и Антоан Семеньо направиха пропуски. Първата отлична възможност за "карамелите" се откри пред Бето, но Джанлуиджи Донарума се намеси решително.

"Гражданите" поведоха в 43', когато Жереми Доку прати топката в мрежата от границата на наказателното поле.

Фаворитът обаче беше неузнаваем през втората част. Илиман Ндиай пропиля две възможности на контраатака, преди резервата Тиерно Бари да изравни в 68' след подарък от Марк Гехи.

В 73' Евертън обърна с попадение на Джейк О'Брайън след корнер, а в 81' Бари вкара за 3:1.

Сити все пак се отърси от шока и отвърна само 2 минути по-късно чрез Арлинг Холанд. В 90+7' Доку донесе точката на "небесносините", съхранявайки надеждите на отбора за триумф.

Така Сити вече няма загуба в 18 поредни двубоя срещу Евертън в първенството, макар че равенството се усеща от "гражданите" като поражение.