Меси пак блести, обра Оскарите в Париж

На бляскава церемония в центъра на Париж бяха раздадени наградите Laureus – спортните Оскари за 2022 г.

Нападателят на ПСЖ и Аржентина - Лионел Меси спечели наградата за най-добър спортист в света. Той бе в основата на спечелената световна титла от "албиселесте" в Катар.

След като тимът бе избран за Отбор на годината, Лео се превърна в първият атлет в историята, който печели двете статуетки в една година.

History maker! Lionel Messi is the first ever athlete to win the Laureus World Sportsman of the Year and Laureus World Team of the Year Awards in the same year.#Laureus23 pic.twitter.com/WJeaBghAMA