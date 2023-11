Меси: Полицията биеше хора на трибуните (ВИДЕО)

Капитанът на Аржентина Лионел Меси разкритикува работата на полицията след победата над Бразилия с 1:0 в мача от квалификациите за Мондиал 2026.

"Видяхме как полицията бие хора на трибуните, а там бяха семействата на много от играчите. Не можахме да се концентрираме върху мача. Подобна ситуация се случи и тук за Копа Либертадорес.

Бразилската полиция отново репресира хората. Решихме да се приберем в съблекалнята, защото беше невъзможно да се играе при такива условия. Също така смятахме, че връщането в съблекалнята ще помогне за успокояване на ситуацията“, каза световният шампион, цитиран от ABC.

