Меси спечели "Златната топка", но в САЩ го отсвириха

Само три дни, след като спечели осмата "Златна топка" в кариерата си, Лионел Меси претърпя поражение в битката за Новобранец за сезона в MLS.

Признанието отиде при гръцкия футболист и футболист на Атланта Йоргос Якумакис, който получи 45,78% от гласовете. На второ място остана Меси с 27,28%, а трети е Едуард Льовен от Сейнт Луис с 15,44%.

An immediate impact in the



Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. pic.twitter.com/AyHGq9slod