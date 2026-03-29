Мирча Луческу получи инфаркт! (ОБНОВЕНА)

По време на тренировка

Мирча Луческу получи инфаркт! (ОБНОВЕНА)
Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт по време на тренировка, съобщиха от Румънската футболна асоциация.

Още на техническата среща преди последното занимание преди пътуването до Словакия, опитният наставник, който е начело на северните ни съседи, се е почувствал зле.

Медицинският екип на националния отбор реагирал незабавно и му оказал първа помощ още на място. Малко след това на тренировъчната база пристигнали два екипа на Спешна помощ, които допълнително стабилизирали състоянието му.

„Той излезе от вкъщи тази сутрин и се чувстваше добре. Не знам точно какво се е случило. Вероятно е ефектът от емоциите и нервите след мача в Истанбул", коментира Нели Луческу, съпругата на Мирча Луческу, пред Gazeta Sporturilor.

На 26 март Турция победи Румъния в полуфинален бараж за Мондиал 2026.

24 килограма за броени седмици – шокиращ обрат в живота на легендарен треньор

За щастие, към момента състоянието на Луческу е стабилно. Като предпазна мярка и според медицинските протоколи той е транспортиран до болница в столицата, където ще остане под наблюдение и ще премине допълнителни изследвания.

„Той говореше с играчите и изведнъж му прилоша. Седна на стол и спря да реагира“, съобщиха източници от Федерацията пред румънски медии.

Мирча Луческу е сред най-уважаваните и успешни специалисти в историята на европейския футбол. Част от най-големите си успехи той постига начело на Шахтьор Донецк, а и днес – на 80-годишна възраст – продължава да бъде отдаден на футбола и на националния отбор на Румъния.

В началото на февруари той бе приет по спешност в болница в Букурещ след усложнение от грип.

С 35 трофея в кариерата си, Луческу е третият най-успешен треньор в историята на футбола, след Алекс Фъргюсън (49 трофея) и Пеп Гуардиола (40).

Историческа сделка: Христо Стоичков влиза в румънски клуб
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

10:2, но критиките не спират – отговорът на Георги Иванов!

10:2, но критиките не спират – отговорът на Георги Иванов!
Веласкес пред Marca: Левски е клубът с най-много фенове в България

Веласкес пред Marca: Левски е клубът с най-много фенове в България
Ансамбълът ни е №1 с пет топки в София

Ансамбълът ни е №1 с пет топки в София
Беше милионер... а в сметката му останаха 6 евро

Беше милионер... а в сметката му останаха 6 евро

Безмилостен на финала! Иван Иванов триумфира в Тарагона

Безмилостен на финала! Иван Иванов триумфира в Тарагона
10:2, но критиките не спират – отговорът на Георги Иванов!

10:2, но критиките не спират – отговорът на Георги Иванов!
80 малки шампиони и родопски песни – Радо Янков показа бъдещето

80 малки шампиони и родопски песни – Радо Янков показа бъдещето
Татко Гатузо: Успокой се, любов моя, моят Рино живее за Италия!

Татко Гатузо: Успокой се, любов моя, моят Рино живее за Италия!
