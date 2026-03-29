Мирча Луческу получи инфаркт! (ОБНОВЕНА)

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт по време на тренировка, съобщиха от Румънската футболна асоциация.

Още на техническата среща преди последното занимание преди пътуването до Словакия, опитният наставник, който е начело на северните ни съседи, се е почувствал зле.

Медицинският екип на националния отбор реагирал незабавно и му оказал първа помощ още на място. Малко след това на тренировъчната база пристигнали два екипа на Спешна помощ, които допълнително стабилизирали състоянието му.

„Той излезе от вкъщи тази сутрин и се чувстваше добре. Не знам точно какво се е случило. Вероятно е ефектът от емоциите и нервите след мача в Истанбул", коментира Нели Луческу, съпругата на Мирча Луческу, пред Gazeta Sporturilor.

На 26 март Турция победи Румъния в полуфинален бараж за Мондиал 2026.

За щастие, към момента състоянието на Луческу е стабилно. Като предпазна мярка и според медицинските протоколи той е транспортиран до болница в столицата, където ще остане под наблюдение и ще премине допълнителни изследвания.

„Той говореше с играчите и изведнъж му прилоша. Седна на стол и спря да реагира“, съобщиха източници от Федерацията пред румънски медии.

Мирча Луческу е сред най-уважаваните и успешни специалисти в историята на европейския футбол. Част от най-големите си успехи той постига начело на Шахтьор Донецк, а и днес – на 80-годишна възраст – продължава да бъде отдаден на футбола и на националния отбор на Румъния.

В началото на февруари той бе приет по спешност в болница в Букурещ след усложнение от грип.

С 35 трофея в кариерата си, Луческу е третият най-успешен треньор в историята на футбола, след Алекс Фъргюсън (49 трофея) и Пеп Гуардиола (40).