Историческа сделка: Христо Стоичков влиза в румънски клуб

Ще управлява Фарул с Георге Попеску

БГНЕС

Легендата на българския футбол Христо Стоичков, който на 8 февруари навърши 60 години, ще стане акционер в елитния румънски клуб Фарул от Констанца, съобщи първо fanatik.ro, цитирана от БТА. Стоичков ще придобие 50% от акциите на Георге Хаджи, а останалите 50% ще останат при президента на клуба Георге Попеску.

До момента Хаджи притежаваше 69,9% от Фарул, а други акции имат легендите Ривалдо (10%) и Чиприан Марика (10%), както и Даниел Морару (10%). Причината за сделката е, че Хаджи прие предложението на президента на Румънската футболна федерация Ръзван Бурляну да стане национален селекционер. За да поеме новия си пост, Хаджи ще прехвърли акциите си на Стоичков и Попеску, които ще ги поделят по равно.

Според fanatik.ro, сделката е договорена по време на 60-ия рожден ден на Стоичков преди дни. Стоичков и Хаджи са изключително близки и често се наричат „братя“ в социалните мрежи. Хаджи ще води румънския национален отбор в квалификациите за Евро 2028 и за световното първенство през 2030-а, като ще се включи още за баражите за Мондиал 2026. Заплатата му ще бъде 30 000 евро месечно, с бонус от 1 милион евро при класиране за Мондиал 2030.

Възможното предсрочно включване на Хаджи се обуславя и от здравословното състояние на настоящия треньор Мирча Луческу. Румъния ще играе плейофи за Мондиал 2026. Първо на 26 март срещу Турция в Истанбул, а при успех – срещу победителя от двойката Словакия – Косово. Тимът завърши трети в квалификациите, но стигна до плейофите чрез Лигата на нациите.

