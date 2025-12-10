bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
24 килограма за броени седмици – шокиращ обрат в живота на легендарен треньор

Дан Петреску винаги е бил сред онези фигури, които футболът не забравя. Един от най-успешните румънски футболисти в историята, част от златното поколение на страната, оставило следа на световните сцени.

В Англия го познаваха като “Желязото на Челси”, а треньорският му път превръщаше отбори без претенции в неудобни, упорити и амбициозни.

Но съдбата реши да му поднесе изпитание, което не може да бъде разчетено тактически и не се печели с добра схема.

Неочакван удар извън терена

В началото на есента, когато очакванията бяха насочени към поредния му футболен проект, Петреску шокиращо се оттегли от поста старши треньор на Клуж. Причината — сериозен проблем с гърлото. Мъчи го рядка бактерия, която не позволява да преглъща.

Болест, заради която за кратко е загубил цели 24 килограма!

Според бившия президент на Клуж, Кристиан Балай, лечението на Петреску включва традиционна китайска медицина. Балай посочи, че следи напредъка му и че здравословното му състояние се подобрява.

През септември Петреску беше спряган за треньор на ЦСКА, но именно здравословните проблеми са го спрели да поеме към “Армията”.

В същото време извън терена се води още една битка — финансова. Парите, предназначени за лечението му, са се забавили и се наложи съдът да постанови те да бъдат изплатени най-късно до 18 декември.

