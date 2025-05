Модрич и Анчелоти разплакаха "Бернабеу" на сбогуване (ВИДЕО)

Емоционална вечер за феновете на Реал Мадрид! Кралският клуб победи Реал Сосиедад с 2:0 у дома в мач от последния 38-ми кръг на испанската Ла Лига.

Двубоят обаче не беше просто завършек на сезона, а сбогуване с две легенди - треньора Карло Анчелоти и капитана Лука Модрич.

39-годишният Модрич - най-успешният в историята на Реал със своите 28 трофея, изведе отбора на ст. Сантиаго Бернабеу и игра до 87', когато отстъпи мястото си на Чема Андрес. Хърватският плеймейкър получи шпалир от съотборници и съперници, а публиката стана на крака и го аплодира дълго. Модрич не сдържа сълзите си.

Край тъчлинията беше и бившият партньор на Модрич в халфовата линия - Тони Кроос. Съпругата и децата на легендата също уважиха специалния момент.

Карло Анчелоти, под чието ръководство Реал завоюва 15 трофея, също беше изпратен подобаващо. След края на мача имаше сълзи и овации за италианския специалист. Така Реал затвори последната глава в една златна ера, която ще се помни дълго.

Феновете показаха своята признателност и преди първия съдийски сигнал, издигайки огромни транспаранти с ликовете на двете легенди и послания на благодарност.

"Thank you, legend."

"Thank you, Carletto."



Real Madrid fans' tributes for Luka Modric and Carlo Ancelotti before their final match with the clubpic.twitter.com/QytCd7wsLx